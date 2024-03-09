Луифер Эрнандес просматривал матч Пуэблы из ложи для прессы, где журналисты поинтересовались о его возможном трансфере в Полесье.

Полесье – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Как сообщает журналистка Флоранги Моралес, футболист в разговоре подтвердил, что трансфер уже закрыт и уже в воскресенье он должен присоединиться к клубу из Украины. Ранее о переходе сообщал Фабрицио Романо – по его информации Полесье выплатит рекордные для себя 1,2 млн евро.

К слову, Эрнандес провел в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. В прошлой кампании форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Венесуэлы.

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