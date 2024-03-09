Олександрія перемогла Полісся у поєдинку 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Полісся – Олександрія на "Футбол 24".

Олександрія повела в рахунку на 10-й хвилині – Михайленко замкнув класний навіс Калітвінцева з флангу. Перевагу міг подвоїти Кулаков після помилки Грицука, але удар відверто не вийшов.

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Полісся відігралось після перерви. Тейлор заробив пенальті, який реалізував Козак. Однак, Олександрія вирвала перемогу – Шулянський завершив класну комбінацію. Лукас Тейлор ще й залишив Полісся в меншості наприкінці гри.