"Постараємось здивувати Шахтар": Кравченко вважає жереб Чорноморця невдалим
Півзахисник Чорноморця Сергій Кравченко оцінив прийдешнє протистояння з Шахтарем в 1/8 фіналу Кубка України.
"Не надто вдалий жереб, але від нас нічого не залежало. Ми не вибирали суперника. Буде цікаво перевірити себе на тлі такого сильного опонента. Не хотілося грати на виїзді, якби суперник був з Першої або Другої ліг, хоч це, можливо, був би простіший візаві. Зіграємо вдома – добре, але хотілося б суперника простішого, ніж Динамо і Шахтар.
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Багато гравців киян у Чорноморці? Матч буде принциповим. Для всієї команди. Неважливо, де ти грав. У матчах проти лідерів чемпіонату додатковий настрій не потрібен, всі хочуть себе проявити. Тому неважливо: динамівське минуле, одеське або ще якесь. Це буде дуже цікавий для нас матч. Зрозуміло, що фаворит – Шахтар, але постараємося здивувати", – цитує Кравченка Tribuna.
Нагадаємо, базова дата 1/8 фіналу Кубка України – 27 жовтня. Доля путівки у наступний раунд вирішуватиметься в одноматчевому протистоянні.
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