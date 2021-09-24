"Не надто вдалий жереб, але від нас нічого не залежало. Ми не вибирали суперника. Буде цікаво перевірити себе на тлі такого сильного опонента. Не хотілося грати на виїзді, якби суперник був з Першої або Другої ліг, хоч це, можливо, був би простіший візаві. Зіграємо вдома – добре, але хотілося б суперника простішого, ніж Динамо і Шахтар.

Кубок України: Динамо і Шахтар вступають у бій матчами проти представників УПЛ – іронія жеребкування 1/8 фіналу

Багато гравців киян у Чорноморці? Матч буде принциповим. Для всієї команди. Неважливо, де ти грав. У матчах проти лідерів чемпіонату додатковий настрій не потрібен, всі хочуть себе проявити. Тому неважливо: динамівське минуле, одеське або ще якесь. Це буде дуже цікавий для нас матч. Зрозуміло, що фаворит – Шахтар, але постараємося здивувати", – цитує Кравченка Tribuna.

Нагадаємо, базова дата 1/8 фіналу Кубка України – 27 жовтня. Доля путівки у наступний раунд вирішуватиметься в одноматчевому протистоянні.

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