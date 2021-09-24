"Не слишком удачный жребий, но от нас ничего не зависело. Мы не выбирали соперника. Будет интересно проверить себя на фоне такого сильного оппонента. Не хотелось играть на выезде, если бы соперник был из Первой или Второй лиг, хотя это, возможно, был бы проще визави. Сыграем дома – хорошо, но хотелось бы соперника проще, чем Динамо и Шахтер.

Кубок Украины: Динамо и Шахтер вступают в бой матчами против представителей УПЛ – ирония жеребьевки 1/8 финала

Много игроков киевлян в Черноморце? Матч будет принципиальным. Для всей команды. Неважно, где ты играл. В матчах против лидеров чемпионата дополнительный настрой не нужен, все хотят себя проявить. Поэтому неважно: динамовское прошлое, одесское или еще какое-то. Это будет очень интересный для нас матч. Понятно, что фаворит – Шахтер, но постараемся удивить", – цитирует Кравченко Tribuna.

Напомним, базовая дата 1/8 финала Кубка Украины – 27 октября. Судьба путевки в следующий раунд будет решаться в одноматчевом противостоянии.

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