Максимов назвав головну причину поразки Ворскли від Динамо

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов поділився емоціями після поразки своєї команди від київського Динамо (1:2) у матчі 19-го туру УПЛ.

"Приємно за наших футболістів. Вони вийшли на матч і намагалися грати, не поступатися в боротьбі. Звичайно, у психологічному плані прикро пропускати на останній хвилині. Якби ми програвали в першому таймі і так би й закінчили, то я б не так засмутився. Але ми могли вирвати нічию. Ведемо боротьбу за виживання, тому для нас кожне очко – на вагу золота. Футболістам я вдячний. Було видно, що вони старалися, єдине – десь поступалися супернику в майстерності.

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Щодо новачків... Ми брали футболістів на ті позиції, які вимагали посилення. Розраховуємо на них. Звичайно, хотілося б узяти ще когось, але цього не дозволяє фінансова ситуація. Хотіли прибрати шістьох гравців – четверо пішли, двоє залишилися, тому що не можуть знайти новий клуб. Щоб когось запросити, потрібно звільнити заявочний лист. А ті гравці, яких ми запросили, гадаю, допоможуть команді.

Вилізти з ями – завжди важче, ніж перебувати в середині турнірної таблиці. Футболістами я сьогодні задоволений. Ми втратили очко, але в наступній грі можемо його заробити", – цитує Максимова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Ворскла у першому матчі другої частини сезону поступилась Динамо з рахунком 1:2. Підопічні Максимова пропустили вирішальний гол вже у доданий час і не змогли втримати нічию.

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