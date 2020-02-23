Поскользнулся и думал, что уже не дотянусь до мяча, – Буяльский о голе в ворота Ворсклы

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился эмоциями после победы в матче 19-го тура УПЛ над Ворсклой (2:1).

"Меня переполняют положительные эмоции, потому что мы взяли три очка в трудной игре. Моментами играли неплохо, но можно сказать, что поле не позволяло быстро выходить из обороны в атаку или отдавать жесткие передачи, поэтому немного не удавалось. Но в целом неплохо для первой официальной игры после зимнего перерыва.

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В первом тайме команды, которые играют против нас, более сконцентрированы, организованы в обороне и атаке. А во второй половине, когда силы уже покидают соперников, появляются свободные зоны, в которые мы врывались. И Ворскла немного подсела, поэтому мы пытались завершать атаки и бить по воротам.

Поле было достаточно скользким. В последнем моменте, когда отдавал передачу Русину, я поскользнулся и уже думал, что не успею дотянуться до мяча. Но дотянулся и отдал.

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Сложно было на таком поле прибавить в скорости – не только в скорости бега, но и в передачах и открываниях вперед. Поэтому у нас некоторые футболисты быстро бежали вперед, а мы тормозили и не могли отдать передачу в ногу, потому что мяч останавливался. Думаю, если бы поле было мокрым и ровным, нам было бы легче играть", – цитирует Буяльского официальный сайт клуба.

Напомним, Динамо в первом матче второй части сезона не без проблем одолело Ворсклу со счетом 2:1. Голы киевлян забивали Виталий Буяльский и Беньямин Вербич. Следующий свой поединок подопечные Михайличенко проведут 29 февраля на выезде против СК Днепр-1.

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