Пристрасті у поєдинку 24-го туру Прімери між Еспаньйолом та Барселоною вирували до фінального свистка. Дії Рональда Араухо – цьому підтвердження.

22-річний уругваєць розпочинав каталонське дербі зі старту, але через проблеми з м'язом був замінений одразу по перерві. Наприкінці зустрічі, перебуваючи на лавці для запасних, Араухо відзначився контроверсійним вчинком.

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На 92-й хвилині Ніколас Меламед та Жерар Піке поштовхались і обмінялись гострими словами, після чого обоє були вилучені (мали по дві жовті в пасиві). Дорогою у роздягальню хавбек Еспаньйола ще посварився з Рональдом Араухо. Захисник Барси у відповідь показав два пальці, натякаючи на повернення в Сегунду, інформує Marca.

Нагадаємо, минулий сезон "папуги" проводили у другому за силою дивізіоні Іспанії. Зараз підопічні Вісенте Морено розташувались на 13-й сходинці Прімери, випереджаючи зону вильоту на 8 залікових балів.

Вже після поєдинку, коли всі пристрасті вщухли, Рональд Араухо попросив вибачення за свої дії. "Хочу перепросити всіх людей Еспаньйола за свій невдалий жест. Це сталося внаслідок напруги, що була під час такого суперечливого дербі. Я поважаю суперників та клуби, тому я зовсім не пишаюся тим, що сталося", – написав захисник у Twitter.

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