Каталонське дербі в 24-му турі Ла Ліги переможця не виявило, хоча Еспаньйол був як ніколи близьким до тріумфу (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Однією з головних подій 24-го туру Ла Ліги стало сто сімдесят четверте каталонське дербі між Еспаньйолом і Барселоною у чемпіонаті. Цього разу воно мало серйозне турнірне значення – "блаугранас" у випадку перемоги чи нічиєї повернулися б у зону ЛЧ, знову потіснивши вниз Атлетіко. З огляду на винос мадридців тиждень тому, ніхто не ставив на "папуг" – тим паче, що вони не знали перемог протягом чотирьох турів поспіль.

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Еспаньйол підійшов до зустрічі в оптимальному складі, а от Барсі не могли допомогти Депай, Лангле та Дані Алвес. Дискваліфікація останнього стала особливо болючою, але вона відкрила дорогу для Деста. В усьому іншому склад Хаві повторював склад з матчу проти Атлетіко.

Барселона розпочала зустріч дуже агресивно, відкривши рахунок вже на 2-й хвилині! Гол оформили у п'ять дотиків: Бускетс відібрав м'яч перед штрафним, Де Йонг одразу перевів його вліво, Альба виконав подачу на дальню стійку, а Педрі спокійно замкнув (підставивши праву ногу) – 1:0! На 15-й же хвилині Торрес міг вискочити віч-на-віч з голкіпером, однак він і від захисника не втік, і в офсайд заліз. В цілому, у першій половині першого тайму Барса тотально контролювала гру, нічого не дозволяючи Еспаньйолу.

Команда Хаві працювала у тій же манері, що і проти Атлетіко. Дест (правий фулбек) у стадії володіння м'ячем зміщувався в центр, звільнюючи фланг для Траоре, а партнери регулярно віддавали передачі на Адама, а той раз за разом обігрував суперників і входив у штрафний. Зліва каталонці створювали ізоляції для Альби, хоча круто себе зарекомендував і Гаві – кілька разів він загострив ситуацію, "зробивши" одного-двох захисників на дриблінгу у, здавалося б, безвихідній ситуації. Крім того, в очі впадав інтенсивний пресинг.

Проблемою виступала відсутність моментів. До 40-ї хвилини в актив Барселони можна було занести лишень кілька цікавих проходів по флангах та фантастичний епізод з Траоре – Адама прийняв закидання від Гаві на правий край карного майданчика й потужно пробив, однак Дієго Лопес парирував. Крім того, Ферран Торрес знову міг вирватись віч-на-віч, але і цього разу швидкості нападнику не вистачило.

Еспаньйол, попри відсутність гостроти біля воріт "кулес", зовсім не виглядав приреченим. "Папуги" чіплялися за кожен м;яч і при першій же нагоді тікали в контратаки. На гол жодна з них не претендувала, але на 40-й хвилині підопічні Вісенте Морено були винагороджені за сміливість. Де Томас увійшов на лівий край штрафного, стягнув на себе кількох опонентів і відкотив пас на лінію, звідки вистрілив Дардер – точно в дальній кут! Без шансів для тер Штегена. Накрити Серхіо не встиг Педрі, який змістився до Де Томаса. 1:1.

Барса могла відновити свою перевагу ще до перерви. Рівно за хвилину після пропущеного голу Торрес замкнув навіс на лінію воротарського (м'яч пройшов над поперечкою), а у компенсований час Педрі ефектно підправив простріл Траоре на дальню стійку – Альбі залишалося пробити з метру в порожні! Неймовірно, але Жорді в цій ситуації вибив м'яч у бік власних воріт.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. В роздягальні Хаві довелося змінити Араухо, адже Рональд зазнав пошкодження. Замість нього на другий тайм вийшов Ерік Гарсія.

"Блаугранас" стартували у високому темпі, катаючи комбінації перед карним майданчиком і заробляючи стандарти. Вже на 54-й хвилині такий футбол вилився у гол. Траоре прорвався на край штрафного й виконав простріл, який не пройшов, а Педрі підібрав м'яч м'яч і скинув під удар Альбі – його заблокували, однак у метушні Гаві налетів на двох захисників, відібравши сферу. Після цього він пробив під поперечку. Всі потішились, а потім у дію вступив VAR, який помітив офсайд у Де Йонга. М'яч відскочив до Гаві саме від Френкі, тож гол не зарахували.

Хаві набридла беззубість Барси при хорошій грі, тож на 62-й хвилині він додав до атаки Обамеянга (Де Йонг сів на лавку). Не встиг габонець розбігатись, як Еспаньйол шокував гостей: Дардер виконав філігранну передачу за спину захисника, Ерік Гарсія прогавив ривок Де Томаса, а Рауль, прийнявши м'яч, легко переграв тер Штегена – він пробив у ближній кут. 2:1! "Папуги" вийшли вперед.

На 68-й Де Томас міг і дубль оформити, вистріливши метрів з 32-х і ледь не влучивши поміж ніг голкіперу. Марк-Андре встиг зімкнутись. Барселона ж нічим не відповідала. Розлючений Хаві пішов ва-банк, випустивши на 72-й хвилині опального Дембеле й молодого Гонсалеса, а Піке й Бускетс отримали записку з тактичними підказками. "Кулес" навалилися на Еспаньйол і... нічого не сталося.

У команди Хаві не виходило нічого. За 30 хвилин після пропущеного голу його підопічні не створили жодного моменту. Єдиним здобутком атаки "блаугранас" за цей період можна назвати подачу Дембеле, яку Де Томас ледь не зрізав у власні ворота. Взагалі, красивий комбінаційний футбол Барселони в останній третині матчу різко звалився до банальних кросів та лонгболів. Один з них у компенсований час замкнув свіжий Люк де Йонг, однак м'яч пройшов над поперечкою.

Господарі билися й навіть намагалися контратакувати. "Папуги" могли здобути першу за 13 років і 24 матчі перемогу над головним суперником, а у рідних стінах вони не знали тріумфів з 2007-го. Нерв гри вилився у зіткнення й перепалку між Меламедом і Піке, зо що обидва отримали по вилученню.

Еспаньйол витримав 6 компенсованих хвилин. Весь стадіон стояв на ногах в очікуванні перемоги, однак на останніх секундах сталося диво – Траоре виконав подачу з правого флангу, а великан Де Йонг головою пробив у дальній кут. Дієго Лопес кінчиками пальців зачепив м'яч, але не врятував. 2:2! Барса рятує нічию.

Таким чином, Барселона повернулася у зону ЛЧ, набравши 39 очок і потіснивши Атлетіко вниз завдяки перемозі тиждень тому. Еспаньйол з 28 заліковими балами залишився тринадцятим.

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