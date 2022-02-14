Страсти в поединке 24-го тура Примеры между Эспаньолом и Барселоной бурлили до финального свистка. Действия Рональда Араухо – тому подтверждение.

22-летний уругваец начинал каталонское дерби со старта, но из-за проблем с мышцей был заменен сразу после перерыва. В конце встречи, находясь на скамейке запасных, Араухо отметился контроверсионным поступком.

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На 92-й минуте Николас Меламед и Жерар Пике потолкались и обменялись острыми словами, после чего оба были удалены (имели по две желтые в пассиве). По дороге в раздевалку хавбек Эспаньола еще и поссорился с Рональдом Араухо. Защитник Барсы в ответ показал два пальца, намекая на возвращение в Сегунду, сообщает Marca .

Напомним, прошлый сезон "попугаи" проводили во втором по силе дивизионе Испании. Сейчас подопечные Висенте Морено расположились на 13-й строчке Примеры, опережая зону вылета на 8 зачетных баллов.

Уже после поединка, когда все страсти утихли, Рональд Араухо извинился за свои действия. "Хочу извиниться перед всеми людьми Эспаньола за свой неудачный жест. Это произошло вследствие напряжения, которое было во время такого противоречивого дерби. Я уважаю соперников и клубы, поэтому я совсем не горжусь тем, что произошло", – написал защитник в Twitter.