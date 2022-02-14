"Боротися за чемпіонство дуже важко. Ми зробили крок назад. Але нічого не залишається, як продовжувати боротьбу. Думаю, ми не поступилися Еспаньйолу в інтенсивності та загалом провели гарну гру, попри втрату двох очок.

Камбек Барселони на останніх секундах і три вилучення – відеоогляд матчу проти Еспаньйола – 2:2

Я думаю, ми могли перемагати у цьому матчі. У нас була нагода повести 2:0, навіть за рахунку 1:1 ми могли забити, а другий пропущений м'яч став наслідком нашої помилки. Так, коли забиваєш на останніх секундах, є відчуття, що ти завоював очко. Але якщо все добре проаналізувати, це була переможна гра. У нас було набагато більше моментів, ми грали краще. Ми втратили два очки, якщо резюмувати, бо ми домінували.

4 голи Люка де Йонга в останніх 5-ти матчах? Це не збіг. Він – професіонал, взірець для інших. У нього непогана реалізація, із двох гольових моментів він забив один. Я завжди ставлю його в приклад", – цитує Хаві Marca.

Зауважимо, Барселона залишилась на четвертій сходинці турнірної таблиці Прімери, відставання від Реала, який є лідером, складає 15 пунктів.

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