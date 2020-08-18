"Посадили в катер і відвезли на яхту Абрамовича": Модріч зізнався, що вів переговори про перехід в Челсі

"По завершенні сезону-2010/11 в АПЛ я був готовий до відпустки. Але вона тривала недовго, оскільки мої агенти – Владо Леміч і Давор Джурковіч – повідомили мені про бажання Челсі підписати мене. Я був відкритий ідеї переходу, але тоді все сталося блискавично. Спочатку я сів на приватний літак, потім фургон з тонованим склом відвіз нас у Ніццу. Там нас підібрали співробітники служби безпеки Романа Абрамовича, які посадили нас в катер і відвезли на яхту власника Челсі.

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Все було швидко і добре організовано. Як тільки ми влаштувалися на одній з розкішних палуб, з'явився Абрамович. До цього я зустрічався з нимм тільки один раз. Я спостерігав за грою Челсі проти Атлетіко Мадрид на Стемфорд Брідж і сидів поруч з його ложею. Тоді ми зустрілися і обмінялися кількома словами.

Абрамович не став поспішати і сказав: "Ми знаємо, що ти хороший гравець. Я хочу, щоб ти перейшов у Челсі". Я приїхав на його яхту на переговори, тому було очевидно, що я хотів того ж. У мене за спиною було три успішних сезони в Тоттенхемі. Я відчував, що настав час для переїзду – я хотів боротися за трофеї і вигравати титули, і я відчував, що цього не станеться, якщо я залишуся.

Перед початком сезону мені подзвонили англійські репортери і запитали, чи правда, що я хочу піти. Я був чесний і, ймовірно, наївний, коли сказав, що настав час зробити крок вперед у своїй кар'єрі. Це викликало багато шуму, який не вщухав до кінця трансферного вікна. Власник Тоттенхема зробив публічну заяву про те, що у мене немає шансів піти і що у мене є чинний контракт", – цитує Модріча The Guardian.

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