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Володар "Золотого м'яча", чемпіони світу, найкращий бомбардир АПЛ – британський ЗМІ обрав топ-трансфери десятиліття

17:23 415 Читать на русском
Володар "Золотого м'яча", чемпіони світу, найкращий бомбардир АПЛ – британський ЗМІ обрав топ-трансфери десятиліття
Топ-трансфери десятиліття / Goal.com

Британське видання Goal.com назвало 15 найкращих трансферів протягом останніх 10-ти років – з 2010-го по 2019-й включно.

Протягом останніх десяти років трансферний ринок суттєво змінився. Тепер вже практично нікого не здивуєш сумою в кількадесят мільйонів євро, тоді як раніше подібне здавалося чимось нереальним. Якщо років 10 тому за гравця пристойного рівня можна було придбати мільйонів за 10-20, то зараз часи змінилися.

Британський ресурс Goal.com обрав найкращі трансфери футболістів в період з 2010 по 2019 рік. На думку журналістів порталу, дані гравці принесли своїм клубам колосальну користь, з урахуванням суми, яку за них заплатили. Тому у списку немає переходів на правах вільних агентів – того ж Роберта Лєвандовскі.

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Аліссон (Рома ⇒ Ліверпуль, 72 млн євро). 17 матчів без пропущених голів у першому ж сезоні в Англії, а також титул переможця Ліги чемпіонів. Саме такого голкіпера бракувало команді Клоппа. Разючий контраст із Каріусом, який завадив виграти мерсисайдцям Лігу чемпіонів у 2018-му.

Давід Сілва (Валенсія ⇒ Манчестер Сіті, 29 млн євро). Став символом перетворення команди у гранд англійського футболу. Можливо, він не завжди є найпомітнішим на полі, але його роль у становленні команди важко переоцінити. Втім, вже скоро клуб шукатиме йому заміну – епоха іспанця підходить до завершення.

Джейдон Санчо (Манчестер Сіті ⇒ Борусія Д, 8 млн євро). Чи не головний трансферний провал Манчестер Сіті, який відпустив англійця у Борусію за скромні 8 млн. Схоже, що вже незабаром німці отримають за нього щонайменше вдесятеро більше. Нинішній Санчо – одна з головних зірок як Борусії, так і всієї Німеччини.

Тоні Кроос (Баварія ⇒ Реал, 25 млн євро). Кроос став справжнім лідером Реала в центрі поля та допоміг команді виграти 3 Ліги чемпіонів поспіль. Його бачення поля та передачі – одні з найкращих серед усіх сучасних хавбеків. Йому лише 29, тому німець здатен провести на високому рівні ще декілька років.

Марк-Андре тер Штеген (Борусія М ⇒ Барселона, 12 млн євро). Барселона підписала одного з найкращих голкіперів сучасності за смішні 12 млн. Німець розпочав не дуже, проте з часом адаптувався у новій країні, а нинішню команду "блаугранас" важко уявити без тер Штегена.

Н'Голо Канте (Кан ⇒ Лестер, 9 млн євро). За невелику суму "лиси" підписали гравця, який став ключовим на шляху до сенсаційного чемпіонства у сезоні 2015/16. Пізніше француз вирушив у Челсі за 35 млн євро.

Дієго Годін (Вільяреал ⇒ Атлетіко, 8 млн євро). Уругваєць став лідером захисту "матрацників". Те, що він дав команді за 9 сезонів у Мадриді, перевершило ті 8 мільйонів, які за нього заплатили Вільяреалу. Навіть з урахуванням відходу на правах вільного агента.

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Садьйо Мане (Саутгемптон ⇒ Ліверпуль, 34 млн фунтів). Сенегалець став одним із лідерів Ліверпуля, виграв Лігу чемпіонів, а зараз разом з партнерами веде команду до омріяного чемпіонства. Посів 4 місце у голосуванні за "Золотий м'яч"-2019, що багато хто розцінив як низьку позицію.

Джеймі Варді (Флітвуд Таун ⇒ Лестер, 1 млн фунтів). Через терни до зірок – так можна охарактеризувати кар'єру нападника. Забив 24 голи у чемпіонському для "лис" сезоні та продовжує залишатися лідером команди.

Серхіо Агуеро (Атлетіко ⇒ Манчестер Сіті, 40 млн євро). Найкращий бомбардир в історії клубу. Саме гол аргентинця приніс "містянам" чемпіонство у сезоні 2011/12. Лише одного разу забив у футболці Сіті менше 20 голів за сезон.

Еден Азар (Лілль ⇒ Челсі, 35 млн євро). Став головною зіркою Челсі, а за 7 років у Лондоні виграв АПЛ, Лігу Європи та Кубок Англії. Влітку 2019-го пішов у Реал за 100 млн євро, залишивши по собі хороші спогади та кілька трофеїв.

Лука Модріч (Тоттенхем ⇒ Реал, 35 млн євро). Володар "Золотого м'яча"-2018 дуже швидко освоївся у Мадриді, ставши лідером "бланкос". Допоміг команді виграти 3 ЛЧ поспіль, а також стати чемпіоном Іспанії. Головний мозок команди досі залишається важливим елементом команди Зідана.

Ріяд Марез (Гавр ⇒ Лестер, 500 тисяч євро). Підписання алжирця стало джек-потом як для Лестера, так і для самого Мареза. Вінгер був головною зіркою тієї команди, яка стала чемпіоном, а згодом за 60 млн євро перейшов у Ман Сіті. Відмінна інвестиція.

Рафаель Варан (Ланс ⇒ Реал, 10 млн євро). 4 перемоги в Лізі чемпіонів, два титули Ла Ліги та Кубок світу – Варан вважається одним із найсильніших центрбеків світу. Ван Дейк дав Ліверпулю приблизно те ж, що Варан – Реалу, але порівняйте вартість обох гравців.

Мохамед Салах (Рома ⇒ Ліверпуль, 42 млн євро). Найкращий бомбардир Ліверпуля приєднався до мерсисайдців за доволі скромні на сьогоднішній день 42 млн євро. Рома змушена була продати єгиптянина, чим відмінно скористався Ліверпуль, отримавши топового бомбардира. Вже у першому сезоні Салах виграв Золотий бутс АПЛ, а ще за рік став переможцем Ліги чемпіонів, забивши у фіналі.

Зірка Реала, Фран Соль і шокуюча сповідь Рикуна: двадцятка топових інтерв'ю Футбол 24 у 2019 році

blog_ava
Зірка Реала, Фран Соль і шокуюча сповідь Рикуна: двадцятка топових інтерв'ю Футбол 24 у 2019 році
12:00
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