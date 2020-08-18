"Посадили в катер и отвезли на яхту Абрамовича": Модрич признался, что вел переговоры о переходе в Челси

"По окончании сезона-2010/11 в АПЛ я был готов к отпуску. Но он продолжался недолго, поскольку мои агенты – Влади Лемич и Давор Джуркович – сообщили мне о желании Челси подписать меня. Я был открыт для идеи перехода, но тогда все произошло молниеносно. Сначала я сел на частный самолет, потом фургон с тонированными стеклами отвез нас в Ниццу. Там нас подобрали сотрудники службы безопасности Романа Абрамовича, которые посадили нас в катер и отвезли на яхту владельца Челси.

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Все было быстро и хорошо организовано. Как только мы устроились на одной из роскошных палуб, появился Абрамович. До этого я встречался с ни только один раз. Я наблюдал за игрой Челси против Атлетико Мадрид на Стэмфорд Бридж и сидел рядом с его ложей. Тогда мы встретились и обменялись несколькими словами.

Абрамович не стал спешить и сказал: "Мы знаем, что ты хороший игрок. Я хочу, чтобы ты перешел в Челси". Я приехал на его яхту на переговоры, поэтому было очевидно, что я хотел того же. У меня за спиной было три успешных сезона в Тоттенхэме. Я чувствовал, что пришло время для переезда – я хотел бороться за трофеи и выигрывать титулы, и я чувствовал, что этого не произойдет, если я останусь.

Перед началом сезона мне позвонили английские репортеры и спросили, правда ли, что я хочу уйти. Я был честен и, вероятно, наивный, когда сказал, что пришло время сделать шаг вперед в своей карьере. Это вызвало много шума, который не утихал до конца трансферного окна. Владелец Тоттенхэма сделал публичное заявление о том, что у меня нет шансов уйти и у меня есть действующий контракт", – цитирует Модрича The Guardian.

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