Португалія – Україна: Яремчук розповів, як можна зупинити Роналду

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився очікуваннями від матчу проти Португалії, а також зачепив тему протистояння з Кріштіану Роналду.

"Між Роналду і Мессі обрав би Кріштіану. Більше йому симпатизую. Хто краще грає головою – я чи він? Звісно, що Роналду.

Як його можна зупинити? Напевно, командними діями. Вважаю, що попри те, що ми будемо грати проти чемпіонів Європи з Роналду в складі, у нас теж хороша збірна, яка здатна в Лісабоні зачепитися за очки.

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В нас добротна група з хорошими суперниками. Можна ще виділити збірну Сербії. Люксембург теж прогресує. Багато хто говорить, що треба виходити з першого місця. Так що будемо старатися", – сказав Яремчук в коментарі zbirna.com.

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Португалії 22 березня. Початок матчу о 21:45.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками