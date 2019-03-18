Яремчук: Мораєс? Конкуренція піде на користь

Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук під час відкритого тренування національної команди розповів Футбол 24 про бажання забити перший гол за збірну, очікування від матчу з Португалією та натуралізацію Мораєса.

"Дуже приємно приїхати у збірну, ще і після того, як забиваєш за клуб, але хочеться нарешті забити вже і за збірну, звичайно.

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У мене є довіра від тренера, тому потрібно викладатися на сто відсотків, показувати хороший результат. Та розумію, що буде дуже важка гра з Португалією. Треба докласти максимум зусиль.

Португалія? За неї грає один з кращих футболістів світу, тому потрібно дуже серйозно ставитися до цього суперника, поважати його, але не боятися.

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Ставлення до українського громадянства Мораєса? Нормально. Конкуренція піде на користь. Я знаю його як гарну людину, тому про нього нічого поганого не можу сказати", – сказав Яремчук, відповідаючи на питання журналіста Футбол 24.