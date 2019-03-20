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Португалия – Украина: Яремчук рассказал, как можно остановить Роналду

09:40 72 Читати українською
Португалия – Украина: Яремчук рассказал, как можно остановить Роналду
Роман Яремчук / ФФУ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча против Португалии, а также затронул тему противостояние с Криштиану Роналду.

 

"Между Роналду и Месси выбрал бы Криштиану. Больше ему симпатизирую. Кто лучше играет головой – я или он? Конечно, Роналду.

Как его можно остановить? Наверное, командными действиями. Считаю, что несмотря на то, что мы будем играть против чемпионов Европы с Роналду в составе, у нас тоже хорошая сборная, которая способна в Лиссабоне зацепиться за очки.

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У нас добротная группа с хорошими соперниками. Можно также выделить сборную Сербии. Люксембург тоже прогрессирует. Многие говорят, что надо выходить с первого места. Так что будем стараться", – сказал Яремчук в комментарии zbirna.com.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Португалии 22 марта. Начало матча в 21:45.

Яремчук протягнув Гент у топ-6 ліги Жупіле, а в збірній України отримав бразильського конкурента з кращими показниками

Теги
Украина Украина Португалия - Украина Криштиану Роналду Криштиану Роналду Сборная Украины Португалия Португалия Роман Яремчук Роман Яремчук
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