"Чим вищий за класом суперник, тим більше налаштовується і мотивується на нього збірна України. В іграх з такими наша команда не виглядає хлопчиком для биття. А якщо підопічним Реброва вдасться збільшити досвід у товариських матчах з Німеччиною, Польщею та Молдовою, які вони проводитимуть у червні, то це перед стартом Євро-2024 буде вельми важливо.

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Саме у цих іграх тренерський штаб може випробувати ту чи іншу тактику. І навіть якщо наша збірна програє у якомусь матчі, це не так важливо. Її рейтинг від цього не зіпсується, а от користь і підгрунтя для роздумів будуть. Тож є надія, що цей самий рейтинг поліпшиться в офіційних матчах європейської першості.

Думаю, що своєрідним лакмусовим папірцем можливостей збірної України може слугувати її останній поєдинок з Італією. З цією командою ми зіграли досить впевнено, і її гравці нас боялися. У кінці матчу Україна так загнала італійців, що вони просто вибивали м'яч.

Варто було подивитись на обличчя їхнього наставника Лучано Спаллетті, щоб зрозуміти: людина перебувала у такому стресі, що, мабуть, жалкувала про те, що пішла з Наполі. Якби Італія тоді програла Україні, то, мабуть, його портрети почали б спалювати. Всі ми пам'ятаємо, як арбітр не дав пенальті за очевидне порушення правил у штрафному майданчику на Михайлові Мудрику. Проте наші хлопці – молодці, перемогами у двох поєдинках плей-офф кваліфікації над боснійцями та ісландцями довели, що по праву заслужили грати на континентальній першості", – сказав Кварцяний у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, "синьо-жовті" на Євро-2024 виступатимуть у групі Е, де змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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