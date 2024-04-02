"Я говорив з Мірчею Луческу про збірну України. Окрім того, що я знав, він зміцнив мою думку, що в них є сильні гравці з топ-команд.

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А він є людиною, яка найкраще знає український футбол. Я б не хотів грати проти України", – цитує Йорданеску Realitatea Sportiva.

Нагадаємо, збірна України у плей-офф відбору Євро-2024 пройшла Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) і вийшла на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" у групі Е змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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