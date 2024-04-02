"Я не хотів би грати проти України": Луческу залякав екс-тренера збірної Румунії перед стартом Євро-2024
Колишній наставник національної команди Румунії Ангел Йорданеску висловився щодо майбутнього протистояння з "синьо-жовтими" на Євро-2024.
"Я говорив з Мірчею Луческу про збірну України. Окрім того, що я знав, він зміцнив мою думку, що в них є сильні гравці з топ-команд.
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А він є людиною, яка найкраще знає український футбол. Я б не хотів грати проти України", – цитує Йорданеску Realitatea Sportiva.
Нагадаємо, збірна України у плей-офф відбору Євро-2024 пройшла Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1) і вийшла на чемпіонат Європи. "Синьо-жовті" у групі Е змагатимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.
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