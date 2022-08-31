Центрбек Динамо Денис Попов найближчим часом не зможе допомогти команді на футбольному полі.

Футболіст отримав травму на початку матчу 2-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:3). Медичне обстеження виявило у Попова пошкодження зв'язки плеча, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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За прогнозами лікарів, Денис залишиться без футболу приблизно на 2-3 тижні. Якийсь час 23-річний українець буде змушений ходити з лангеткою.

Відтак, захисник Динамо пропустить щонайменше 4 матчі – проти Зорі (3 вересня), Фенербахче (8 вересня), Львова (11 вересня) та АЕКа (15 вересня). Додамо, що у минулому сезоні Попов зіграв лише один поєдинок, через розрив хрестоподібної зв'язки.

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