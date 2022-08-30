Іван Піроженко, який представляє інтереси 28 річного футболіста, запевнив, що київський клуб відкритий до продажу одного зі своїх лідерів.

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"Ми розмовляли щодо цього питання з Динамо. Нам сказали, що нехай щось пропонують і від цього вже будуть відштовхуватися. Напевно, це 8-10 мільйонів євро. Почнемо із цього", – сказав Піроженко в інтерв'ю для ТаТоТаке.

До слова, Георгій Бущан усю свою професіональну кар'єру виступає за Динамо. Голкіпер уже провів 111 матчів у складі киян, з яких 47 завершив без пропущених м'ячів.

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