Динамо готове продати Бущана – агент голкіпера озвучив початкову суму
Голкіпер Динамо Георгій Бущан зможе змінити клуб, якщо надійде відповідна пропозиція.
Іван Піроженко, який представляє інтереси 28 річного футболіста, запевнив, що київський клуб відкритий до продажу одного зі своїх лідерів.
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"Ми розмовляли щодо цього питання з Динамо. Нам сказали, що нехай щось пропонують і від цього вже будуть відштовхуватися. Напевно, це 8-10 мільйонів євро. Почнемо із цього", – сказав Піроженко в інтерв'ю для ТаТоТаке.
До слова, Георгій Бущан усю свою професіональну кар'єру виступає за Динамо. Голкіпер уже провів 111 матчів у складі киян, з яких 47 завершив без пропущених м'ячів.
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