Центрбек Динамо Денис Попов в ближайшее время не сможет помочь команде на футбольном поле.

Футболист получил травму в начале матча 2-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (0:3). Медицинское обследование выявило у Попова повреждение связки плеча, сообщает официальный сайт Динамо.

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По прогнозам врачей, Денис останется без футбола примерно на 2-3 недели. Какое-то время 23-летний украинец будет вынужден ходить с лангетом.

Следовательно, защитник Динамо пропустит по меньшей мере 4 матча – против Зари (3 сентября), Фенербахче (8 сентября), Львова (11 сентября) и АЕКа (15 сентября). Добавим, что в прошлом сезоне Попов сыграл лишь один поединок из-за разрыва крестообразной связки.

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