"Луческу ще не змінив гру Динамо, але поступово змінює, намагається внести якийсь свій почерк. Не можу сказати, що він зробив те чи це. У хлопців, як я бачу, з'явилася впевненість у своїх силах. Можна чогось досягати. Всі задоволені, працюють.

Попов прокоментував чутки про інтерес Мілана і Наполі

У нас постійно проходять теорії, Луческу постійно з нами спілкується. Ти розумієш, яка людина з тобою розмовляє. Передається його досвід, енергетика. Вчора команда тільки прилетіла. У тих, хто не грав, відразу було тренування. Луческу з літака прийшов відразу на поле. Мене це здивувало. Він великий фанат.

Це правда, що при Михайличенку ми бігали тести Купера. Я, правда, не бігав, але мені розповідав Цітаішвілі. Він бігав вперше у житті. Спочатку йому було важко усвідомити, що потрібно бігти такий великий кілометраж. Але потім все вже було нормально. Якщо тренер сказав, значить, потрібно робити", – сказав Попов в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

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