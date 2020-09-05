Попов назвав найважливіший матч нового сезону
Захисник Динамо Денис Попов розповів про підготовку киян до відновлення чемпіонату України після паузи, викликаної матчами Ліги націй.
"Ми вже звикли до вимог нового тренерського штабу, адже минуло достатньо часу. В принципі, намагаємося виконувати все те, чого він вимагає від нас, і ніби непогано виходить.
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Про перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок вже забули. Налаштовуємося на наступні матчі. Попереду в нас дуже важливі поєдинки, тому потрібно думати про них.
Чи почали вже знайомитись з АЗ (суперником Динамо у Лізі чемпіонів – прим.)? Ні, у нас спочатку матч із Десною, а вже потім будемо думати про нідерландців. Найважливіший – наступний матч, тому потрібно готуватися до кожної гри", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, вже 12 вересня Динамо у другому туру УПЛ зіграє проти Десни, а за три дні прийматиме нідерландський АЗ в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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