"Ми вже звикли до вимог нового тренерського штабу, адже минуло достатньо часу. В принципі, намагаємося виконувати все те, чого він вимагає від нас, і ніби непогано виходить.

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Про перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок вже забули. Налаштовуємося на наступні матчі. Попереду в нас дуже важливі поєдинки, тому потрібно думати про них.

Чи почали вже знайомитись з АЗ (суперником Динамо у Лізі чемпіонів – прим.)? Ні, у нас спочатку матч із Десною, а вже потім будемо думати про нідерландців. Найважливіший – наступний матч, тому потрібно готуватися до кожної гри", – цитує Попова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, вже 12 вересня Динамо у другому туру УПЛ зіграє проти Десни, а за три дні прийматиме нідерландський АЗ в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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