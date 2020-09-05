"Мы уже привыкли к требованиям нового тренерского штаба, ведь прошло достаточно времени. В принципе, стараемся выполнять все то, чего он требует от нас, и вроде неплохо получается.

Белорусский клуб усилился защитником Динамо

О победе над Шахтером в матче за Суперкубок уже забыли. Настраиваемся на следующие матчи. Впереди у нас очень важные поединки, поэтому нужно думать о них.

Начали ли мы уже знакомиться с АЗ (соперником Динамо в Лиге чемпионов – прим.)? Нет, у нас сначала матч с Десной, а уже потом будем думать о нидерландцах. Самый важный – следующий матч, поэтому нужно готовиться к каждой игре", – цитирует Попова официальный сайт Динамо.

Напомним, уже 12 сентября Динамо во втором тура УПЛ сыграет против Десны, а через три дня будет принимать нидерландский АЗ в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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