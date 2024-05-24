Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став екс-наставник Майнца Бо Свенссон, який вважається в Німеччині попередником Юргена Клоппа і Томаса Тухеля. Саме йому Майнц свого часу доручив роботу з першою командою після відходу Тухеля на підвищення.

Клуб Бундесліги звільнив другого тренера в сезоні

Берлінський клуб не розкриває терміни угоди. Рішення про запрошення Свенссона в Уніон ухвалив новий спортивний директор клубу Хорст Хельдт. Він прийшов на місце Олівера Рунерта, який за власним бажанням був понижений до посади головного скаута, на якій і працював раніше.

Нагадаємо, що в сезоні 2023/24 Уніон виступав у Лізі чемпіонів, але при цьому провалився в Бундеслізі. Команда грала під керівництвом двох різних тренерів – Урса Фішера і Ненада Б'єліци. У підсумку Уніону вдалося врятуватися в Бундеслізі лише в передостанньому турі чемпіонату.

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