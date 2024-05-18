Уніон у доданий час дотис Фрайбург і зберіг прописку в еліті, Бохум боротиметься за Бундеслігу у перехідних матчах
Німеччина, Бундесліга, 34-й тур
Вердер – Бохум – 3:1
Голи: Фрідль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80 – Антві-Аджей, 85
Вольфсбург – Майнц – 1:4
Голи: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 71, Буркардт, 85
Хайденхайм – Кельн – 4:1
Голи: Дінкчі, 16, 22, Сесса, 36, Бесте, 79 – Тіггес, 64
Уніон Берлін – Фрайбург – 2:1
Голи: Голлербах, 68, Хаберер, 90+2 – Доан, 85
Нереалізований пенальті: Юрановіч, 38 (Уніон), Фолланд, 90+2 (Уніон)
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