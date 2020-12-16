Андрій Ярмоленко опинився на порозі вирішального для себе періоду в складі лондонського Вест Хема. Найближчі 2-3 тижні стануть визначальними для лідера збірної України з точки зору його перспектив на Туманному Альбіоні.

Український вінгер вже у третьому сезоні поспіль не може стати гравцем не те що стартового складу, а навіть основної обойми Вест Хема. Передусім, завадили регулярні травми та проблеми зі здоров'ям, через які Ярмоленко за 12 турів поточної АПЛ вийшов на поле тільки 5 разів, але в Прем'єр-лізі зіграв лише жалюгідних 97 хвилин без жодної результативної дії. В інших турнірах дещо кращі справи – зокрема, 2 голи і 3 асисти у 3-х поєдинках Кубка ліги. Щоправда, навряд чи такі здобутки компенсовують одну з найвищих зарплат у Вест Хемі – близько 115 тисяч фунтів на тиждень.

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Для порівняння – в минулому сезоні Ярмоленко вперше опинився поза заявкою лише в 16 турі чемпіонату, не зігравши проти Арсенала. У стартових 15 матчах Прем'єр-ліги українець неодмінно виходив хоча б на заміну, записавши при цьому в свій актив 3 голи та 1 асист. Підсумковий доробок Ярмоли за підсумками АПЛ 2019/20 – 23 матчі, 5 голів, 1 асист та 985 зіграних хвилин. Та й у дебютному сезоні в Англії картина для українця була кращою – вихід у 9 стартових поєдинках сезону, після чого трапилася та сама важка травма ахілла в протистоянні з Тоттенхемом.

Після приходу Девіда Мойєса, який замінив Мануеля Пеллегріні на посаді наставника "молотів", ігрового часу в Ярмоленка стало значно менше. Щоправда, вже найближчим часом українець може отримати свій шанс – шотландський наставник зізнався, що планує ротацію з огляду на вкрай насичений графік. Вест Хем розпочинає складний відрізок – після поєдинку проти Крістал Пелас (16 грудня) команду Девіда Мойєса очікують матчі з Челсі (21 грудня), Брайтоном (27), Саутгемптоном (29) та Евертоном (1 січня).

"У нас в команді є гравці, які провели чимало матчів. Очевидно, що їм потрібен відпочинок. В моєму розпорядженні є 8-9 футболістів, які не мали достатньо ігрової практики. Останнім часом я практично не змінював склад, позаяк Вест Хем демонстрував чудові результати (4 перемоги в 5 останніх матчах – прим. "Футбол 24"), а в таких умовах важко знайти слабке місце в команді. Ми відправили Ярмоленка та Крейга Доусона зіграти за команду U-23 – це певний ризик для цих футболістів з точки зору COVID-19, адже вони змушені перебувати у ширшому колі осіб. Але, безумовно, я розраховую на цих гравців", – зізнався днями Девід Мойєс.

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Нещодавно екс-нападник збірної Англії Кевін Філліпс заявив, що Вест Хему варто позбутися Ярмоленка. На його думку, українець не виправдовує своєї високої зарплати, а на виручені за нього гроші можна посилити склад одним чи навіть кількома новачками. Схожої позиції дотримуються і журналісти порталу Football.London, які вважають українця одним із головних претендентів на відхід з клубу.

У минуле міжсезоння Мойєс розпочав чистку складу – клуб покинули Феліпе Андерсон (оренда в Порту), Альбіан Аєті, Грейді Діангана, Джек Вілшер, Роберто та Карлос Санчес. Британські репортери прогнозують, що в січні шотландський тренер відпустить ще кількох гравців, а Ярмоленка називають одним із фаворитів – передусім, через його зарплату та наявність серйозних конкурентів в особі Джаррода Боуена, Саїда Бенрама і Пабло Форналса. Січень, на думку журналістів Football.London, – ідеальний час, щоб хоча б частково відбити витрачені 17,5 млн фунтів, які Вест Хем витратив на українця влітку 2018-го. Якщо ж вінгер все ж залишиться в клубі, то виключно через необхідність глибини складу, вважають експерти. Серйозний мінус Андрія полягає у його однотипності і передбачуваності в атаці та обмеженості в захисті, що не надто підходить Мойєсу, вказують британські ЗМІ.

Найприкріше те, що Ярмоленка аж ніяк не можна назвати найгіршим гравцем у Вест Хемі. Коли українець здоровий та перебуває в хорошій формі – це серйозна бойова одиниця "молотів". Його голи грандам у попередніх двох сезонах приносили лондонцям важливі очки, але головна біда в тому, що Андрій більше лікується, ніж грає. Схоже, у Вест Хемі банально втомилися чекати. Найближчі кілька тижнів практично напевне стануть визначальними для українця.

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