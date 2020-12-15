Лондонський Арсенал поки не може знайти свою гру, але керівництво клубу закликає вболівальників не панікувати.

Після 12-ти турів чемпіонату Англії Арсенал демонструє свій найгірший старт в історії АПЛ, "каноніри" розташувались на 15-му місці з 13-ма заліковими балами. За останні 5 поєдинків англійської першості лондонці здобули лише одне очко, а домашня поразка від Бернлі (0:1), який, схоже, боротиметься за виживання, добряче підпалила вболівальникам клубу.

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Головний тренер Мікель Артета, на якого покладали космічні надії, 20 грудня святкуватиме річницю на посаді керманича Арсенала. Фанати не помічають причини для свята, і розриваються всередині між повагою до легенди клубу та бажанням намалювати плакат "ARTETA OUT".

Попри гнітючі настрої у Північному Лондоні, керівництво клубу зберігає спокій і запевняє, що команда рухається у правильному напрямку. Для прикладу, екс-канонір, а нині технічний директор Арсенала Еду вірить у велике та процвітаюче майбутнє команди під керівництвом іспанського фахівця.

"Було б дуже несправедливо, якби ми не проявили терпіння щодо Мікеля після всіх цьогорічних проблем. Арсеналу потрібна стабільність. Від початку моєї роботи тут (липень 2019-го – прим.) клуб безперервно змінювався, але тепер настав час повернути команді колишню стабільність.

До мене долітали чутки з-за меж клубу, що певні гравці не вірять в Артету, що між ними є проблеми і вони не комунікують, але це брехня. Нічого подібного не відбувалося, і я хочу, щоб люди зрозуміли, усі залучені в клубі, від гравців до персоналу, вірять в те, що ми робимо. І я бачу попереду велике і прекрасне майбутнє", – цитує Еду The Sun.

Влітку "каноніри" витратили майже 100 млн євро на підсилення кадрового потенціалу, придбавши хавбека Атлетіко Томаса Партея, захисника Лілля Габріела, оборонця Фламенго Пабло Марі, а також підписали на правах вільного агента екс-зірку Шахтаря Вілліана.

"Вже взимку ми спробуємо покращити наші результати, але якщо фани очікують, що прийде такий чарівник на кшталт Ліонеля Мессі, то мушу розчарувати – цього не трапиться.

Ми знали, що буде нелегко, коли Артета замінив Унаї Емері, але він чудово виконує свою роботу, і наш прогрес змушує мене повірити в майбутнє. Так, трохи дивно говорити це, з огляду на те, на якому місці ми зараз перебуваємо, але наші результати поки не відповідають якості нашої щоденної роботи", – додав Еду.

Можливо саме успіх Арсенала у Лізі Європи так надихнув технічного директора, адже "каноніри" з максимальною кількістю очок вийшли у плей-офф, де зустрінуться з Бенфікою. Фанати у відчаї, вони не звикли вважати перемоги над Дандолком великим успіхом.

Частина вболівальників Арсенала вже зневірилась у головному тренері і саме його звинувачують у провалі. Інші вимагають вигнати з клубу низку гравців, які, на думку фанів, не поважають традиції команди, серед них згадується Джака, Обамеянг, та інші. Істину важко виділити, але в мережі вже стало своєрідним мемом, що статус "фан Арсенала" асоціюється з особою, яка звикла терпіти біль.

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Arsenal fans chattin to girls: pic.twitter.com/LZezOqswrv — Harambe (@zerobeltabu) December 13, 2020