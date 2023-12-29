Лондонське дербі в рамках 19-го туру виявилося дуже складним для Деклана Райса. Арсенал програв Вест Хему з рахунком 0:2.

Девід Мойєс нарешті зумів перемогти на Емірейтс, для цього досвідченому фахівцю знадобилося аж 23 спроби. Причиною став не лише Олександр Зінченко, помилку якого під час першого пропущеного гола активно обговорюють в Англії.

Помилки Зінченка і надійний Ареола: відео голів і огляд матчу Арсенал – Вест Хем – 0:2

Арсенал взагалі не зумів забити, пропустивши двічі. Міг навіть статися розгром. Деклан Райс припустився грубої помилки, подарувавши супернику пенальті. Однак Давід Райя врятував від такого приниження, відбивши пенальті від Бенрахма.

Цілком ймовірно, що помилка Райса не була випадковою. Буквально за хвилину до епізоду з порушенням правил гостьовий сектор наспівував глузливу пісеньку на адресу Деклана. "Тобі слід було підписати контракт зі справді великим клубом", – глузували уболівальники "молотів". Ці слова принизливі не лише для футболіста, а й для Арсенала, на чийому стадіоні відбувався звітний матч.

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Нагадаємо, Деклан Райс перебрався до Арсенала саме із Вест Хема, "канонірам" довелося заплатити понад 120 мільйонів євро. Англієць відразу став важливим гравцем для Мікеля Артети, але зустрічі зі своєю колишньою командою складаються провально. Райс уже встиг зіграти два матчі проти Вест Хема, в яких Арсенал зазнав двох поразок із загальним рахунком 1:5.