Помилки Зінченка і надійний Ареола: відео голів і огляд матчу Арсенал – Вест Хем – 0:2
Вест Хем обіграв Арсенал (2:0) в матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на Футбол 24.
Арсенал активніше провів поєдинок, постійно шукаючи щастя у позиційних атаках, але підопічні Артети не змогли нічого протиставити Вест Хему. На 13 хвилині поєдинку рахунок відкрив Томаш Соучек – 1:0 (не обійшлось без помилки Зінченка). Арсенал створив велику кількість моментів, але відігратися у першій половині зустрічі не зумів.
Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему
Другий тайм розпочався з атак Арсенала, але Зінченку і Ко не вдавалося пробити голкіпера "молотобійців". А Вест Хем забив ще раз, встановивши остаточний рахунок зустрічі. Гол в активі Константіноса Мавропаноса.