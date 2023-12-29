Вест Хем обіграв Арсенал (2:0) в матчі 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на Футбол 24.

Арсенал активніше провів поєдинок, постійно шукаючи щастя у позиційних атаках, але підопічні Артети не змогли нічого протиставити Вест Хему. На 13 хвилині поєдинку рахунок відкрив Томаш Соучек – 1:0 (не обійшлось без помилки Зінченка). Арсенал створив велику кількість моментів, але відігратися у першій половині зустрічі не зумів.

Помилки Зінченка коштували Арсеналу лідерства в АПЛ – "каноніри" знову програли Вест Хему

Другий тайм розпочався з атак Арсенала, але Зінченку і Ко не вдавалося пробити голкіпера "молотобійців". А Вест Хем забив ще раз, встановивши остаточний рахунок зустрічі. Гол в активі Константіноса Мавропаноса.