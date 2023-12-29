Лондонское дерби в рамках 19-го тура оказалось очень сложным для Деклана Райса. Арсенал проиграл Вест Хэму со счётом 0:2.

Дэвид Мойес наконец-то сумел победить на Эмирейтс, для этого опытному специалисту понадобилось 23 попытки. Причиной стал не только Александр Зинченко, ошибку которого во время первого пропущенного гола активно обсуждают в Англии.

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Арсенал вообще не сумел забить, пропустив дважды. Мог даже случиться разгром. Деклан Райс допустил грубую ошибку, подарив сопернику пенальти. Однако Давид Райя спас от такого унижения, отбив пенальти от Бенрахма.

По всей вероятности, ошибка Райса не была случайной. Буквально за минуту до эпизода с нарушением правил гостевой сектор напевал насмешливую песенку в адрес Деклана. "Тебе следовало подписать контракт с действительно большим клубом", – насмехались болельщики "молотобойцев".

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Напомним, Деклан Райс перебрался в Арсенал именно из Вест Хэма, "канонирам" пришлось заплатить более 120 миллионов евро. Англичанин сразу стал важным игроком для Микеля Артеты, но встречи со своей бывшей командой складываются провально. Райс уже успел сыграть два матча против Вест Хэма, в которых Арсенал потерпел два поражения с общим счетом 1:5.