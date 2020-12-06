"Помилки – це частина футболу. Дякую команді за перемогу. Продовжуємо працювати", – написав Нещерет на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Маріуполь – Динамо: Луческу пояснив, чому випустив Нещерета зі старту та замінив Гармаша

Нагадаємо, у матчі 12-го туру проти Маріуполя Руслан Нещерет залишив свою команду у меншості наприкінці першого тайму – голкіпер не одразу вирішив, чи виходити з воріт, а потім, вийшовши за межі штрафного майданчика, скосив півзахисника суперника Сергія Горбунова. Вилучення не завадило "біло-синім" здобути чергову перемогу у чемпіонаті України – підопічні Луческу продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 очки.

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