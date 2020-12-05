"Чому замінив Гармаша після вилучення Нещерета? Тому що ті гравці, які залишилися на полі, краще знають принципи гри нашої команди в обороні.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нещерет? Після вдалої гри в Барселоні у нього була гра з Шахтарем, у якій він припустився результативної помилки. Я не хотів, аби цей рік закінчувався для нього таким чином, тим більше, що залишилося дуже мало матчів. Тому я дав йому зіграти. Не сьогодні, так у матчі з Колосом він би зіграв.

У Жори (Бущана – прим.) жодних проблем немає, він готується до поєдинку з Ференцварошем", – цитує Луческу офіційний сайт "біло-синіх".

Зауважимо, після 12-ти турів Динамо зберегло 3-очкову перевагу над Шахтарем. Вже у вівторок, 8 грудня, Ференцварош зіграє з киянами у заключному турі ЛЧ. Команди розігруватимуть між собою путівку у плей-офф Ліги Європи, адже обидві достроково втратили шанси на вихід з групи.

Динамо било Маріуполь в меншості – суперечливе суддівство, вилучення Нещерета і шоу найкращого снайпера УПЛ