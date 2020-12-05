Лідер УПЛ проти команди Остапа Маркевича, яка всі домашні поєдинки у першому колі зіграла на виїзді і наблизилась на відстань 1 очка від зони Ліги конференцій (новий єврокубковий турнір, куди потрапляють 3-4 команди України). Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Луческу проводить репетицію перед грою всього єврокубкового сезону проти Ференцвароша. Де дивитись матч Маріуполь – Динамо онлайн? Пряма трансляція на oll.tv та каналі "Футбло 2".

Маріуполь – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Зі старту номінальні гості показали, хто на стадіоні Динамо господар. Гармаш спочатку відпрацював і кинув Супрягу на побачення з голкіпером – не вийшло реалізувати. А за хвилину сам Денис відкрився на розрізний пас Циганкова і показав Владиславу, як реалізувати моменти. Просто король УПЛ! Жахливо грає Сікан. Двома ногами влітає в Кендзьору, коли про м'яч взагалі мови не було. І це тільки жовта? Де Пена спокійно обходить 2-3 суперників і пробиває. Кудрик рятує, але оборону Маріуполя просто розривають. А це вже було небезпечно. Горбунов пробивав здалеку, рикошет від спини Гармаша – Нещерет, який повернувся місяць потому при здорових Бущані та Бойку на банці, все контролює.

Щоб ви розуміли, наскільки нудьгують захисники киян у перші 25 хвилин. То Миколенко рване на лівий фланг, то Попов пройде до чужого штрафного і подасть на Де Пену – красивий удар у польоті, однак офсайд. Динамівці вимагають пенальті. Тут дарма, гри рукою нема. Як же тонко грає Циганков. Віктор часто зміщується в центр і скидає звідти під удари. Гармаш трішечки не докрутив на 30-й після одного з таких вишуканих пасів. Спроби Маріуполя вийти через пас виглядають дуже сумно. Київ швидко накриває і великими силами атакує фінальну третину.

Нещерет привозить вилучення. Руслан не відразу вирішив, чи виходити з воріт, а потім запізно наважився і скосив Горбунова після класного пасу на хід від Очеретька. Рідкісний випадок, коли команді Маркевича вдалося розіграти від своїх воріт: Чоботенко віддав дальній пас, а Сікан блискуче зачепився за м'яч. Бущан замінив Гармаша. Тепер уже азовці просять пенальті після заблокованого штрафного – знову даремно. Традиційно скупо, але ефективно провело Динамо час в 1 таймі: 4:2 за ударами, але 3:0 за влучаннями і суттєво більше якісніших моментів. При цьому Маріуполь навіть більше володів м'ячем (54% проти 46%).

Після перерви команда Луческу так само гостріша попереду, а суперник відповідає здебільшого лише грубощами на межі добра і зла. Шапаренко закручував метрів з 22, Кудрик з величезними проблемами перевів на кутовий – снаряд злетів у повітря, але приземлився над поперечиною. Відразу двоє динамівців падали після подачі стандарту. VAR не знаходить підстав для пенальті, іронічні посмішки на обличчях Миколенка і компанії. Циганков виводив Шапаренка на ударну позицію, однак Микола вже не вперше в цьому сезоні побоявся відповідальності. Вирішив покотити Де Пені, а того накривав захисник.

А ось пробити здалеку десятку Динамо довго впрошувати не потрібно. Кудрик вкотре дуже непереконливо парирує. Циганков і Кендзьора фінтять у штрафному Маріуполя. Далі Андрієвський подає на Де Пену, той під розстріл на нинішнього капітана Динамо. Гол плюс пас у Циганкова – найкращий снайпер команди в сезоні Прем'єр-ліги (6 забитих м'ячів). В уругвайського Карлоса 4 асист, і тут йому теж немає рівних. Мишньов і Петерман двічі поспіль наступають шипами на гомілкостоп Шапаренку й Андрієвському. Кияни не кричать на все поле, хоча за подібні фоли їх вилучали в інших матчах УПЛ...