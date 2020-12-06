"Ошибки – это часть футбола": Нещерет коротко прокомментировал свое удаление в матче против Мариуполя
Голкипер Динамо Руслан Нещерет высказался относительно красной карточки, полученной в матче против команды Остапа Маркевича.
"Ошибки – это часть футбола. Спасибо команде за победу. Продолжаем работать", – написал Нещерет на своей странице в социальной сети Instagram.
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Напомним, в матче 12-го тура против Мариуполя Руслан Нещерет оставил свою команду в меньшинстве в конце первого тайма – голкипер не сразу решил, выходить из ворот или нет, а когда выбежал за пределы штрафной площадки, скосил полузащитника соперника Сергея Горбунова. Удаление не помешало "бело-синим" добыть очередную победу в чемпионате Украины – подопечные Луческу продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 3 очка.
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