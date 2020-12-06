"Ошибки – это часть футбола. Спасибо команде за победу. Продолжаем работать", – написал Нещерет на своей странице в социальной сети Instagram.

Мариуполь – Динамо: Луческу объяснил, почему выпустил Нещерета со старта и заменил Гармаша

Напомним, в матче 12-го тура против Мариуполя Руслан Нещерет оставил свою команду в меньшинстве в конце первого тайма – голкипер не сразу решил, выходить из ворот или нет, а когда выбежал за пределы штрафной площадки, скосил полузащитника соперника Сергея Горбунова. Удаление не помешало "бело-синим" добыть очередную победу в чемпионате Украины – подопечные Луческу продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ, опережая Шахтер на 3 очка.

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