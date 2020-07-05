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Помилка Зінченка призвела до шаленого гола із 40 метрів у ворота Манчестер Сіті – відео фейлу українця

5 липня 21:33 - Читать на русском
Помилка Зінченка призвела до шаленого гола із 40 метрів у ворота Манчестер Сіті – відео фейлу українця
Олександр Зінченко / Getty Images

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не надто вдало розпочав матч 33 туру АПЛ проти Саутгемптона.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

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Зінченко отримав передачу біля центрального кола і намагався обійти Стюарта Армстронга. Хавбек Саутгемптона легко забрав м'яч, а його партнер Че Адамс без роздумів пробив по воротах. Едерсон не очікував такого пострілу із 40 метрів – 1:0.

Додамо, що Зінченко вперше за три матчі отримав місце у основі Манчестер Сіті, у двох останніх зустрічах він навіть не виходив на поле.

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Теги
Англія Українці за кордоном Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Саутгемптон - Манчестер Сіті Олександр Олександр Зінченко Головне Красиві голи Че Че Адамс
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