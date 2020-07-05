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Ошибка Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити – видео фейла украинца

5 июля 21:37 - Читати українською
Ошибка Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити – видео фейла украинца
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не слишком удачно начал матч 33 тура АПЛ против Саутгемптона.

16’ Че Адамс
 
16’ Че Адамс

Ошибка украинца позволила "святым" открыть счет уже на 16 минуте поединка.

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Зинченко получил передачу у центрального круга и пытался обойти Стюарта Армстронга. Хавбек Саутгемптона легко забрал мяч, а его партнер Че Адамс без раздумий пробил по воротам. Эдерсон не ожидал такого выстрела с 40 метров – 1:0.

Добавим, что Зинченко впервые за три матча получил место в основе Манчестер Сити, в двух последних встречах он даже не выходил на поле.

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Теги
Главное Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Александр Зинченко Саутгемптон - Манчестер Сити Видеоновости Красивые голы Че Че Адамс
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