Ошибка Зинченко привела к сумасшедшему голу с 40 метров в ворота Манчестер Сити – видео фейла украинца

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не слишком удачно начал матч 33 тура АПЛ против Саутгемптона.

Ошибка украинца позволила "святым" открыть счет уже на 16 минуте поединка.

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Зинченко получил передачу у центрального круга и пытался обойти Стюарта Армстронга. Хавбек Саутгемптона легко забрал мяч, а его партнер Че Адамс без раздумий пробил по воротам. Эдерсон не ожидал такого выстрела с 40 метров – 1:0.

Добавим, что Зинченко впервые за три матча получил место в основе Манчестер Сити, в двух последних встречах он даже не выходил на поле.

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