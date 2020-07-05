Маліновський заробив пенальті та вилучення для суперника у матчі Кальярі – Аталанта

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді відкрити рахунок у матчі 30-го туру Серії А проти Кальярі.

Маліновський у минулому турі відсидів дискваліфікацію і матч проти Кальярі розпочав у стартовому складі команди Джан П'єро Гасперіні.

Кальярі – Аталанта: Маліновський вийшов у старті – онлайн-трансляція матчу Серії А

На 26-й хвилині Руслан класно відкрився у штрафному суперника і вже міг пробивати по воротах, але Карбоні завалив українця на газон – червона картка для гравця Кальярі і пенальті, який впевнено реалізував Мурієль.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 34 матчі у всіх турнірах. Забив 6 голів та тричі асистував партнерам.