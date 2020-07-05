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Маліновський заробив пенальті та вилучення для суперника у матчі Кальярі – Аталанта

5 липня 21:14 - Читать на русском
Маліновський заробив пенальті та вилучення для суперника у матчі Кальярі – Аталанта
Руслан Маліновський / Getty images

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді відкрити рахунок у матчі 30-го туру Серії А проти Кальярі.

26’ Андреа Карбоні
 
Луїс Мурієль 27’
26’ Андреа Карбоні
27’ Луїс Мурієль

Маліновський у минулому турі відсидів дискваліфікацію і матч проти Кальярі розпочав у стартовому складі команди Джан П'єро Гасперіні.

Кальярі – Аталанта: Маліновський вийшов у старті – онлайн-трансляція матчу Серії А

На 26-й хвилині Руслан класно відкрився у штрафному суперника і вже міг пробивати по воротах, але Карбоні завалив українця на газон – червона картка для гравця Кальярі і пенальті, який впевнено реалізував Мурієль.

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 34 матчі у всіх турнірах. Забив 6 голів та тричі асистував партнерам.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Головне Італія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Кальярі - Аталанта
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