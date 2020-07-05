Ліверпуль не без проблем переграв Астон Віллу, Бернлі не втримав перемогу над Шеффілд Юнайтед: 33-й тур АПЛ, неділя

У неділю у 33-му турі чемпіонату Англії відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 33-й тур

Бернлі – Шеффілд Юнайтед – 1:1

Голи: Тарковскі, 43 – Іган, 80

Ліверпуль – Астон Вілла – 2:0

Голи: Мане, 71, Джонс, 89

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Ігровий день розпочинав поєдинок Бернлі – Шеффілд Юнайтед. У команд була різниця лише у два очки, тому боротьба була запеклою з перших хвилин. Вже на другій хвилиній матчу гості могли відкрити рахунок, однак голкіпер врятував свою команду. Ще один момент мав Іган на 35-й. Він вистрибнув на зустріч навісу з кутового, але його удар головою пролетів повз ліву стійку. А під завісу тайму Тарковскі своєчасно опинився у штрафному суперника і замкнув простріл Родрігеса – 1:0.

У другому таймі Шеффілд прагнув відігратись, але суперника рятував захист. Перший небезпечний момент і відразу гольовий був на 80-й. Джон Іган гарно підхопив м'яч у штрафному суперника і потужно пробив у праву дев'ятку, зрівнявши рахунок у матчі. Після цього були ще дві спроби Бернлі забити з кутового, Але обидві легко нейтралізував голкіпер. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию – 1:1.

Ліверпуль, після розгромної поразки у попередньому турі від Манчестер Сіті 0:4, приймав аутсайдера турнірної таблиці – Астон Віллу. Володіючи ігровою і территоріальною перевагою, підопічні Клоппа завдали у першому таймі лише одного удару у площину воріт і пішли на перерву за рахунку 0:0.

По перерві Аліссон врятував "червоних" після пострілу Анвара Ель-Газі, потягнувши круглого з кута воріт. Ну а потім все стало на свої місця. Спочатку Садьйо Мане в дотик замкнув передачу Набі Кейта, а згодом Кертіс Джонс добив сферу з району одинадцятиметрової позначки після скидки Салаха.

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