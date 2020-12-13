Сьогодні о 15:00 лікарі констатували смерть легендарного хорвата, повідомляє Sportske.jutarnji.

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Стан Баріча різко погіршився 10 днів тому. Його відразу доправили у лікарню Дубрави, де діагностували коронавірус. 88-річного хорвата намагалися врятувати інтенсивним лікуванням, але все виявилося марним.

Кар'єру гравця Баріч провів у двох командах – загребських Динамо і Локомотиві. За час роботи тренером (1964 – 2007) фахівець змінив велику кількість клубів та збірних (Динамо З, Штутгарт, Штурм, Фенербахче, Австрія, Албанія тощо). Рідну збірну Хорватії виводив на Євро-2004.

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