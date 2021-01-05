Новий рік розпочався із сумних новин у таборі Манчестер Сіті. Пішов з життя знаменитий Колін Белл.

Помер колишній півзахисник Манчестер Сіті Колін Белл. Йому було 74 роки, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Белл вважається однією з найбільших легенд Сіті. У клубі з Манчестера екс-хавбек провів 13 років, зіграв понад 500 матчів, в яких відзначився 153 голами. Він ставав чемпіоном Англії у 1968-му, а також піднімав над головою трофей Кубка володарів кубків.

Також Белл встиг пограти за англійський Бері і американський Сан-Хосе. Бронзовий призер ЧЄ-1968 у складі збірної Англії.

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