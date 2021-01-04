Сумна звістка прийшла з Англії – з життя пішов Джеррі Марсден, лідер групи Gerry and the Pacemakers.

Англієць Джеррі Марсден відійшов у вічність у віці 78 років в неділю, 3 січня. Смерть наступила через нетривалу хворобу, що не пов'язана з COVID-19.

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Ліверпуль майже одразу красиво вшанував пам'ять легендарної для клубу особистості. "Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об'єднував гравців, тренерський штаб та вболівальників по всьому світу, допомагаючи створювати по-справжньому щось особливе. Ти ніколи не будеш самотній", – написали у Twitter мерсисайдці.

Зауважимо, що саме версія You'll Never Walk Alone у виконанні Марсдена звучить на Енфілді під час поєдинків і до сьогодні.

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