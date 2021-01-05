Новый год начался с печальных новостей в лагере Манчестер Сити. Ушел из жизни знаменитый Колин Белл.

Умер бывший полузащитник Манчестер Сити Колин Белл. Ему было 74 года, сообщает официальный сайт "горожан".

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Белл считается одной из величайших легенд Сити. В клубе из Манчестера экс-хавбек провел 13 лет, сыграл более 500 матчей, в которых отметился 153 голами. Он становился чемпионом Англии в 1968-м, а также поднимал над головой трофей Кубка обладателей кубков.

Также Белл успел поиграть за английский Бери и американский Сан-Хосе. Бронзовый призер ЧЕ-1968 в составе сборной Англии.

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