Чергова втрата спіткала футбольну громадськість України. Загинув Сергій Павліченко, заради якого свого часу збиралися багатотисячні мітинги фанатів.

На війні з Росією загинув уболівальник Динамо Сергій Павліченко, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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Він був бійцем 78-го полку десантно-штурмових військ і загинув 18 листопада в районі села Вербове Запорізької області.

Нагадаємо, у 2012 році Сергія разом з батьком було звинувачено у вбивстві судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова. Першому дали 13 років ув'язнення, а другому – довічне. Після цього ультрас зі всієї України оголосили протест проти міліцейського свавілля та несправедливого суду і організували хвилю акцій протесту "Волю Павліченкам".

24 лютого 2014 року Верховна Рада звільнила Павліченків, оголосивши їх політв'язнями.

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