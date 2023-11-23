Український футболіст команди Судети з Мендзилеся Володимир Сніданко разом зі своєю сім'єю загинув у автокатастрофі.

У Польщі трагічно загинув 37-річний український футболіст Володимир Сніданко разом зі своєю сім'єю. Про це повідомляє прес-служба клубу.

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Футболіст виступав за клуб Судети з Мендзилеся, що представляє восьмий дивізіон чемпіонату Польщі.

"Важко щось написати, а тим більше – змиритися з цим. Загинув наш гарний приятель і футболіст. Висловлюємо щирі співчуття", – йдеться у повідомленні.

За даними Sport.Fakt.pl, легковик Сніданка зіштовхнувся по черзі з двома вантажівками та відлетів у кювет. З автомобіля лише з допомого спеціального обладнання витягнули тіла: самого Володимира, його дружини Надії та 7-річного сина Марка. У сім'ї також залишилося двоє маленьких дітей.

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