Сумну звістку повідомив офіційний сайт Манчестер Юнайтед. Легендарному шотландцю було 92 роки. Причини смерті не називаються.

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Догерті – знакова фігура в історії "Червоних дияволів". Він тренував клуб протягом 5-ти років у 70-х. Тоді Манчестер Юнайтед переживав не найкращі часи. Фахівець зумів виграти другий дивізіон і повернути команду в еліту. Вершиною його роботи став трофей – у фіналі Кубка Англії 1977 року був обіграний Ліверпуль.

Додамо, що Догерті впродовж своєї тренерської кар'єри доволі часто міняв команди, попрацювавши з 12-ма клубами та збірною Шотландії. Окрім британських команд мав досвід роботи з Порту і навіть двома клубами з Австралії.

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