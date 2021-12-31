Сьогодні виповнилось 79 років найтитулованішому тренеру в історії "червоних дияволів" – серу Алексу Фергюсону.

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Манчестер Юнайтед не міг оминути таку знаменну дату. Англійський клуб на своїй сторінці у Twitter коротко і влучно привітав легенду: "Найвеличніший".

Нагадаємо, Фергюсон виграв 38 турнірів на чолі Манчестер Юнайтед – 13 АПЛ, 5 Кубків Англії, 4 Кубки ліги, 10 Суперкубків Англії, 2 Ліги чемпіонів, по одному разу Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок і клубний чемпіонат світу.

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