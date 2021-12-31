Печальное известие сообщил официальный сайт Манчестер Юнайтед. Легендарному шотландцу было 92 года. Причины смерти не называются.

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Догерти – знаковая фигура в истории "Красных дьяволов". Он тренировал клуб в течение 5-ти лет в 70-х. Тогда Манчестер Юнайтед переживал не лучшие времена. Специалист сумел выиграть второй дивизион и вернуть команду в элиту. Вершиной его работы стал трофей – в финале Кубка Англии 1977 года был обыгран Ливерпуль.

Добавим, что Догерти на протяжении своей тренерской карьеры довольно часто менял команды, поработав с 12-ю клубами и сборной Шотландии. Кроме британских команд имел опыт работы с Порту и даже двумя клубами из Австралии.

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