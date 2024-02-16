Сьогодні, 16 лютого, не стало головного тренера Нікополя Георгія Варжеленка, повідомляє клубна прес-служба.

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Наставнику було 73 роки. Подробиці смерті не повідомляються.

Нагадаємо, під час кар'єри футболіста Варжеленко грав за нікопольський Трубник, дубль київського Динамо, хмельницьке Динамо та Динамо Ставрополь. Був капітаном юнацької збірної СРСР.

Як тренер спочатку працював у спортивній школі нікопольського Колоса. Потім очолив рідний клуб, який на той момент вже виступав під назвою Металурга. Був тренером житомирського Полісся, також працював у тренерських штабах Зірки та Сталі. З 2016 року Варжеленко знову очолював Нікополь. Як наставник виборов третє місце в Першій лізі в сезоні-1996/97 з нікопольським Металургом. Був заслуженим тренером України.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Нікополь припинив виступи на професійному рівні, але наприкінці минулого року повідомив про відновлення діяльності без створення дорослої команди.

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