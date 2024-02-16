Друга команда запорізького Металурга через проблеми з фінансуванням покидає чемпіонат України.

"Комунальне підприємство МФК Металург ухвалило важке рішення про відмову своєї команди від участі в чемпіонаті України серед клубів Другої ліги через фінансові труднощі.

Український клуб офіційно повідомив про початок розформування

Депутати Запорізької міської ради суттєво зменшили фінансування клубу на 2024-й рік, тож зберегти обидві футбольні команди у прифронтовому місті після скорочення бюджету стало неможливим. Таким чином ухвалено рішення залишити одну професійну команду та розформувати Металург-2. Відповідний лист було направлено президенту ПФЛ Олександру Каденку", – йдеться у заяві на офіційному сайті запоріжців.

Нагадаємо, раніше головний тренер першої команди Володимир Микитин заявив, що через несплату Металістом 1925 другої частини траншу за трансфер Олексія Сидорова нема можливості харчувати команду і організувати підготовчі збори.

До слова, на зимову паузу МФК Металург-2 пішов на дванадцятій сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 16 очок.

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